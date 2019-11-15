ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На посаду представника Кабміну в Раді розглядається Шуляк, - джерело

Новини » Політика     15.11.2019 - 13:40
На посаду представника Кабміну в Раді розглядається Шуляк, - джерело
Фото: Олена Шуляк (kievvlast.com.ua)

Шуляк може змінити Верещук на посади представника

На посаду представника Кабінету міністрів у Верховній раді України розглядається заступник голови фракції "Слуга народу", нардеп Олена Шуляк. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив про три кандидатури, які розглядаються на сьогодні.

"Одна з них - народний депутат Олена Шуляк", - повідомив співрозмовник РБК-Україна.

Інше джерело також підтвердило, що Шуляк є основною кандидатурою на посаду, однак питання ще дискутується.

"Можливо, будуть додавати ще представників", - додало джерело.

Відзначимо, сьогодні нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабміну у Верховній Раді. Вона також додала, що переходить на роботу в парламентський комітет з питань національної безпеки.

Нагадаємо, Олена Шуляк є одним з 15 заступників голови фракції "Слуга народу". У квітня 2015 була кандидатом на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.

У Кабміні вважають помилкою відмову від централізованого опалення
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся