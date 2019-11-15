На посаду представника Кабміну в Раді розглядається Шуляк, - джерело

Фото: Олена Шуляк (kievvlast.com.ua)

Шуляк може змінити Верещук на посади представника

На посаду представника Кабінету міністрів у Верховній раді України розглядається заступник голови фракції "Слуга народу", нардеп Олена Шуляк. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив про три кандидатури, які розглядаються на сьогодні.

"Одна з них - народний депутат Олена Шуляк", - повідомив співрозмовник РБК-Україна.

Інше джерело також підтвердило, що Шуляк є основною кандидатурою на посаду, однак питання ще дискутується.

"Можливо, будуть додавати ще представників", - додало джерело.

Відзначимо, сьогодні нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабміну у Верховній Раді. Вона також додала, що переходить на роботу в парламентський комітет з питань національної безпеки.

Нагадаємо, Олена Шуляк є одним з 15 заступників голови фракції "Слуга народу". У квітня 2015 була кандидатом на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.