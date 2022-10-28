Чи розблокують Трампа у Twitter: Ілон Маск дав відповідь

Twitter сформує пораду з модерації контенту з дуже різними точками зору, яка вирішуватиме долю раніше заблокованих облікових записів медійних персон.

Про це заявив Ілон Маск, заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Twitter найближчим часом сформує раду з модерації контенту з дуже різними точками зору. Жодних важливих рішень щодо змісту або відновлення облікових записів не буде прийнято до того, як ця рада збереться", - заявив Маск.

Twitter забанив Ілона Маска у січні 2021 року після того, як 6 січня в ході протесту проти результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден, прихильниками чинного президента Трампа було короткочасно захоплено Капітолія у Вашингтоні. Керівництво Twitter вирішило, що подальша присутність Трампа на платформі створює ризик насильства.

7 січня 2021 року Twitter заблокував особистий акаунт Трампа на 12 годин, зажадавши видалити три твіти, які порушують політику компанії. 8 січня 2021 року після відмови Трампа виконати ці вимоги, соцмережа безстроково заблокувала його обліковий запис. Незабаром соціальна мережа оголосила, що назавжди закрила доступ до сторінки Трампа, на яку на той момент підписались близько 88 мільйонів акаунтів.