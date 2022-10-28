Разблокируют ли Трампа в Twitter: Илон Маск дал ответ

Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения, который будет решать судьбу ранее заблокированных аккаунтов медийных персон.
Об этом заявил Илон Маск, заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Twitter в ближайшее время сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения. Никаких важных решений по содержанию, или восстановлению учетных записей не будет принято до того, как этот совет соберется", - заявил Маск.
Twitter забанил Илона Маска в январе 2021 года после того, как 6 января в ходе протеста против результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, сторонниками действующего президента Трампа был кратковременно захвачен Капитолий в Вашингтоне. Руководство Twitter решило, что дальнейшее присутствие Трампа на платформе создаёт риск насилия.
7 января 2021 года Twitter заблокировал личный аккаунт Трампа на 12 часов, потребовав удалить три твита, нарушающих политику компании. 8 января 2021 года после отказа Трампа выполнить эти требования, соцсеть бессрочно заблокировала его учётную запись. Вскоре социальная сеть объявила, что навсегда закрыла доступ к странице Трампа, на которую на тот момент было подписано около 88 миллионов подписчиков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск недавно намекнул на приобретение компании Twitter, владеющую одноименной социальной сетью.
Кроме того, в Европейском союзе обеспокоены тем, чтобы Twitter не стал платформой для разжигания ненависти. Миллиардеру Илону Маску напомнили о законах по регулированию социальных сетей.
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