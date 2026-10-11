Не поспішайте оформлювати пенсію: як збільшити виплату на 54%

Якщо людина продовжує працювати і не просить призначити пенсію, держава збільшує її майбутню виплату. Такий порядок називають відстрочкою.

Скільки можна отримати за відстрочку

За кожен повний місяць відстрочки пенсія зростає на 0,5%. Так рахують, якщо людина відклала призначення не більше ніж на п'ять років.

Коли відстрочка триває довше за 60 місяців, за кожен наступний повний місяць додають по 0,75%.

За даними Пенсійного фонду, 12 місяців відстрочки дають підвищення на 6%, 24 місяці - на 12%, 36 місяців - на 18%, 48 місяців - на 24%, а 60 місяців - на 30%. Якщо відкласти пенсію на 72 місяці, тобто на шість років, її основний розмір зросте на 54%.

Підвищення рахують від основного розміру пенсії, який обчислили за законом. Його не додають до всієї суми виплати разом з усіма можливими надбавками.

Візьмемо умовний приклад. Основний розмір пенсії - 6000 гривень. Якщо людина відклала її на два роки, підвищення становитиме 12%: 6000 гривень плюс 12% дають 6720 гривень. Різниця - 720 гривень щомісяця.

Якщо ж відстрочка триває шість років, пенсію підвищать на 54%. У цьому прикладі це 9240 гривень, тобто на 3240 гривень більше щомісяця. Реальна пенсія залежить від страхового стажу, заробітку та інших показників.

Яка головна умова і що ще варто знати

Підвищення отримають не всі, хто почав брати пенсію пізніше. Людина вже має мати право на пенсію за віком, але добровільно відкласти її призначення.

Пенсійний фонд окремо наголошує: якщо у 60 років людині не вистачало страхового стажу і тому вона не могла вийти на пенсію, цей час відстрочкою не вважають. Тож ситуація, коли стажу бракувало до 60 років, а пенсію оформили у 63, - це інший випадок.

Схема така: людина має право на пенсію, але не оформлює її, продовжує працювати й набувати стаж, а потім звертається по виплату і отримує підвищення.

Працювати до моменту оформлення пенсії не обов'язково. У роз'ясненні від 28 вересня 2026 року ПФУ зазначає, що на момент звернення людина може вже не працювати. Головне, щоб після набуття права на пенсію вона відклала її призначення та набула потрібну кількість повних місяців страхового стажу.

Нагадаємо, непрацюючим пенсіонерам, які постійно живуть у зоні безумовного або гарантованого добровільного відселення, у 2026 році доплачують до пенсії по 2595 гривень щомісяця.

Торік така доплата становила 2361 гривню.