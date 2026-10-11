Не спешите оформлять пенсию: как увеличить выплату на 54%

Если человек продолжает работать и не просит назначить пенсию, государство увеличивает его будущую выплату. Такой порядок называют отсрочкой.

Сколько можно получить за отсрочку

За каждый полнолуние отсрочки пенсия растет на 0,5%. Так считают, если человек отложил назначение не более пяти лет.

Когда отсрочка длится дольше 60 месяцев, за каждый последующий полнолуние прибавляют по 0,75%.

По данным Пенсионного фонда, 12 месяцев отсрочки дают повышение на 6%, 24 месяца - на 12%, 36 месяцев – на 18%, 48 месяцев - на 24%, а 60 месяцев - на 30%. Если отложить пенсию на 72 месяца, то есть на шесть лет, то ее основной размер вырастет на 54%.

Повышения считают от основного размера пенсии, который был вычислен по закону. Его не добавляют ко всей сумме выплат вместе со всеми возможными надбавками.

Возьмем условный пример. Основной размер пенсии - 6000 гривен. Если человек отложил его на два года, повышение составит 12%: 6000 гривен плюс 12% дают 6720 гривен. Разница - 720 гривен ежемесячно.

Если отсрочка длится шесть лет, пенсию повысят на 54%. В этом примере это 9240 гривен, то есть на 3240 гривен больше ежемесячно. Реальная пенсия зависит от страхового стажа, заработка и других показателей.

Какое главное условие и что еще следует знать

Повышения получат не все, кто начал брать пенсию позже. Человек уже должен иметь право на пенсию по возрасту, но добровольно отложить его назначение.

Пенсионный фонд отдельно отмечает: если в 60 лет человеку не хватало страхового стажа и поэтому он не мог выйти на пенсию, это время отсрочкой не считают. Так что ситуация, когда стажа не хватало до 60 лет, а пенсию оформили в 63, - это другой случай.

Схема такова: человек имеет право на пенсию, но не оформляет ее, продолжает работать и приобретать стаж, а затем обращается за выплатой и получает повышение.

Работать до момента оформления пенсии не обязательно. В разъяснении от 28 сентября 2026 года ПФУ отмечает, что на момент обращения человек может уже не работать. Главное, чтобы после получения права на пенсию она отложила ее назначение и приобрела нужное количество полных месяцев страхового стажа.

Напомним, неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного или гарантированного добровольного отселения, в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен ежемесячно.

В прошлом году такая доплата составила 2361 гривну.