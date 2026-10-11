Не спешите оформлять пенсию: как увеличить выплату на 54%

Украинцы, уже имеющие право на пенсию по возрасту, могут не оформлять ее сразу. Государство прибавляет проценты за каждый месяц ожидания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .
Если человек продолжает работать и не просит назначить пенсию, государство увеличивает его будущую выплату. Такой порядок называют отсрочкой.
За каждый полнолуние отсрочки пенсия растет на 0,5%. Так считают, если человек отложил назначение не более пяти лет.
Когда отсрочка длится дольше 60 месяцев, за каждый последующий полнолуние прибавляют по 0,75%.
По данным Пенсионного фонда, 12 месяцев отсрочки дают повышение на 6%, 24 месяца - на 12%, 36 месяцев – на 18%, 48 месяцев - на 24%, а 60 месяцев - на 30%. Если отложить пенсию на 72 месяца, то есть на шесть лет, то ее основной размер вырастет на 54%.
Повышения считают от основного размера пенсии, который был вычислен по закону. Его не добавляют ко всей сумме выплат вместе со всеми возможными надбавками.
Возьмем условный пример. Основной размер пенсии - 6000 гривен. Если человек отложил его на два года, повышение составит 12%: 6000 гривен плюс 12% дают 6720 гривен. Разница - 720 гривен ежемесячно.
Если отсрочка длится шесть лет, пенсию повысят на 54%. В этом примере это 9240 гривен, то есть на 3240 гривен больше ежемесячно. Реальная пенсия зависит от страхового стажа, заработка и других показателей.
Повышения получат не все, кто начал брать пенсию позже. Человек уже должен иметь право на пенсию по возрасту, но добровольно отложить его назначение.
Пенсионный фонд отдельно отмечает: если в 60 лет человеку не хватало страхового стажа и поэтому он не мог выйти на пенсию, это время отсрочкой не считают. Так что ситуация, когда стажа не хватало до 60 лет, а пенсию оформили в 63, - это другой случай.
Схема такова: человек имеет право на пенсию, но не оформляет ее, продолжает работать и приобретать стаж, а затем обращается за выплатой и получает повышение.
Работать до момента оформления пенсии не обязательно. В разъяснении от 28 сентября 2026 года ПФУ отмечает, что на момент обращения человек может уже не работать. Главное, чтобы после получения права на пенсию она отложила ее назначение и приобрела нужное количество полных месяцев страхового стажа.
Напомним, неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного или гарантированного добровольного отселения, в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен ежемесячно.
В прошлом году такая доплата составила 2361 гривну.
Как сообщало РБК-Украина, государство может полностью остановить социальную помощь лицам с инвалидностью и не имеющим права на пенсию.
В некоторых случаях уже полученные деньги придется вернуть.