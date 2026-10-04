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Надбавка в 3 тисячі грн пенсіонерам-чорнобильцям: кому передбачено законом

06:30 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Олена Чупровська
Надбавка в 3 тисячі грн пенсіонерам-чорнобильцям: кому передбачено законом Ілюстративне фото: чому не всім чорнобильцям призначають доплату (колаж РБК-Україна)
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Частині непрацюючих пенсіонерів у 2026 році доплачують до пенсії по 2595 гривень щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Доплата призначається лише непрацюючим пенсіонерам, які постійно живуть у зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення. У 2025 році вона становила 2361 гривню.

Хто має право на доплату

Людина повинна була жити або працювати в одній із цих зон станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року. Саме на цій підставі вона отримала статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таку умову встановлює стаття 29 Закону України про Державний бюджет на 2026 рік. Порядок виплати уточнює постанова Кабінету Міністрів від 14 січня 2026 року №48.

Кому доплату не призначать

Виплату не отримають ті, хто після аварії виїхав за межі цих зон самостійно або за направленням обласних державних адміністрацій, а потім повернувся туди жити постійно.

Немає права на неї й у тих, хто зареєструвався або переїхав у ці зони вже після аварії на Чорнобильській АЕС. Якщо пенсіонер працевлаштується чи виїде з місця постійного проживання в зоні, доплату припинять.

Як Пенсійний фонд перевіряє право на гроші

Фахівці звіряють дані з Єдиним державним демографічним реєстром і Реєстром територіальної громади. Якщо потрібні відомості там є, доплату в більшості випадків призначають і продовжують автоматично.

Нагадаємо, ПФУ пояснив, що держава може повністю зупинити соціальну допомогу особам з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію.

У деяких випадках уже отримані гроші доведеться повернути.

Як повідомляло РБК-Україна, пенсіонери з окупованих територій мусять повідомити ПФУ, що не отримують виплат від Росії.

Інакше українська пенсія до них не надійде.

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