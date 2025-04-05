Не поспішайте міняти гуму: квітень готує водіям холодний удар

Звісно, за таких умов перевзування в "літо" краще відкласти: щоб там не показував календар, температура нижче нуля і опади у вигляді снігу – це однозначно зима.

Коли ж таки міняти шини

Нагадаємо, що робочий діапазон температур для літніх шин закінчується на рівні +7...+8 градусів – і на цій же межі починається царина зимової гуми. Але глобальне потепління прогресує, і метеорологи відзначають, що перехідний період сезонів розтягується мало не на місяць. Наприклад, вдень подовгу буває до +15...+20 градусів, але вночі +5...+7 градусів, а потім взагалі маємо "відкат" на цілий тиждень до конкретного "мінуса".

Як на фоні такої боротьби зими з літом вчиняти відповідальним водіям, які бажають максимальної безпеки собі та своїм пасажирам? По-перше, їм доводиться орієнтуватись не просто на згадану вище температурну межу, а, наприклад, на те, за яких саме умов найчастіше їздить конкретний автомобіль.

Скажімо, якщо всі поїздки відбуваються вдень, коли надворі буквально тепло, змонтувати на авто літні шини можна раніше, не чекаючи поки остаточно встановиться тепла погода. І можна не поспішати з перевзуванням, коли машина, наприклад, щодня возить власника на роботу, виїжджаючи на дорогу рано вранці і повертаючись пізно увечері – тобто теж по холодному асфальту.

Проте, більшість з українських водіїв не може настільки чітко прив’язати свої поїздки до часу доби, тому шинні експерти пропонують інший, більш універсальний рецепт.

Універсальний рецепт із зміни шин

Коротка відповідь на запитання "А що буде, якщо на машині виявляться шини не за сезоном?" така: машина буде гірше триматись за дорогу. Причому так буде, навіть якщо на дорозі не лежатиме сніг та лід. Тому що гумова суміш протектора та його малюнок у кожного сезонного типу шин пристосовані до відповідної температури.

І тут є один важливий нюанс: літні шини не прощають водієві порушення сезонності, а зимові в цьому плані більш поблажливі. Тобто літні шини в зимових умовах поводяться набагато гірше, ніж зимові – на теплому асфальті. А значить, за теперішньої мінливої весни краще не перевзуватись довше – так буде безпечніше.

Зимові шини на теплій дорозі

І все ж таки варто нагадати, що зимові покришки на теплому асфальті теж не ідеальні. Якщо їхати спокійно, без інтенсивних гальмувань і різких дій кермом на швидкості, порушення правила сезонності шин помітним не буде. Але в екстремальній ситуації раптом з’ясується, що автомобіль нечітко слухається керма і гальмує гірше, ніж завжди.

Тому вказівка для водія із зимовою гумою теплого дня проста: вести машину так, щоб уникати нештатних ситуацій. До речі, тут нічого нового, адже протягом зимового сезону так треба їздити завжди.

Коротко

Отже, ще раз: краще у зимових шинах на теплій дорозі, ніж на літніх – у мороз. І тим більше коли мороз повернувся не один, а з снігом і льодом. І так само як навесні не варто поспішати з перевзуванням, не варто і передчасно переходити у своїх водійських манерах із зимової моделі поведінки на літній.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, Nokian Tyres та Rosava.