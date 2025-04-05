Не спешите менять резину: апрель готовит водителям холодный удар

Конечно, при таких условиях переобувание в "лето" лучше отложить: чтобы там не показывал календарь, температура ниже нуля и осадки в виде снега - это однозначно зима.

Когда же все-таки менять шины

Напомним, что рабочий диапазон температур для летних шин заканчивается на уровне +7...+8 градусов - и на этой же границе начинается царство зимней резины. Но глобальное потепление прогрессирует, и метеорологи отмечают, что переходный период сезонов растягивается чуть ли не на месяц. Например, днем подолгу бывает до +15...+20 градусов, но ночью +5...+7 градусов, а потом вообще имеем "откат" на целую неделю до конкретного "минуса".

Как на фоне такой борьбы зимы с летом поступать ответственным водителям, желающим максимальной безопасности себе и своим пассажирам? Во-первых, им приходится ориентироваться не просто на упомянутую выше температурную границу, а, например, на то, при каких именно условиях чаще всего ездит конкретный автомобиль.

Скажем, если все поездки происходят днем, когда на улице буквально тепло, смонтировать на авто летние шины можно раньше, не дожидаясь пока окончательно установится теплая погода. И можно не спешить с переобувкой, когда машина, например, ежедневно возит владельца на работу, выезжая на дорогу рано утром и возвращаясь поздно вечером - то есть тоже по холодному асфальту.

Тем не менее, большинство из украинских водителей не может настолько четко привязать свои поездки ко времени суток, поэтому шинные эксперты предлагают другой, более универсальный рецепт.

Универсальный рецепт по смене шин

Короткий ответ на вопрос "А что будет, если на машине окажутся шины не по сезону?" таков: машина будет хуже держаться за дорогу. Причем так будет, даже если на дороге не будет лежать снег и лед. Потому что резиновая смесь протектора и его рисунок у каждого сезонного типа шин приспособлены к соответствующей температуре.

И здесь есть один важный нюанс: летние шины не прощают водителю нарушения сезонности, а зимние в этом плане более снисходительны. То есть летние шины в зимних условиях ведут себя гораздо хуже, чем зимние - на теплом асфальте. А значит, при нынешней переменчивой весне лучше не переобуваться дольше - так будет безопаснее.

Зимние шины на теплой дороге

И все же стоит напомнить, что зимние покрышки на теплом асфальте тоже не идеальны. Если ехать спокойно, без интенсивных торможений и резких действий рулем на скорости, нарушение правила сезонности шин заметным не будет. Но в экстремальной ситуации вдруг выяснится, что автомобиль нечетко слушается руля и тормозит хуже, чем всегда.

Поэтому указание для водителя с зимней резиной в теплый день простое: вести машину так, чтобы избегать нештатных ситуаций. Кстати, здесь ничего нового, ведь в течение зимнего сезона так надо ездить всегда.

Коротко

Итак, еще раз: лучше в зимних шинах на теплой дороге, чем на летних - в мороз. И тем более когда мороз вернулся не один, а со снегом и льдом. И так же как весной не стоит спешить с переобуванием, не стоит и преждевременно переходить в своих водительских манерах с зимней модели поведения на летнюю.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild, Nokian Tyres и Rosava.