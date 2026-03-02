ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Над посольством США в Кувейті здійнявся чорний дим після атак Ірану (фото)

Понеділок 02 березня 2026 09:41
UA EN RU
Над посольством США в Кувейті здійнявся чорний дим після атак Ірану (фото) Фото: над посольством США в Кувейті здійнявся чорний дим після атак Ірану (The Terra Post)
Автор: Ірина Глухова

Вранці 2 березня над будівлею американського посольства в Кувейті помітили стовп чорного диму після серії атак з боку Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: США та Ізраїль планували атакувати Іран на тиждень раніше: Axios дізналося, що завадило

За словами кореспондентів, дим було видно після серії атак, які Іран здійснив у багатому на нафту регіоні Перської затоки в суботу. Перед цим у місті лунали сирени повітряної тривоги.

Посольство США в Кувейті не оголосило про обстріл, але опублікувало попередження про безпеку, закликаючи людей триматися подалі.

"Існує постійна загроза ракетних атак та атак безпілотників над Кувейтом. Не приходьте до посольства", - йдеться у заяві.

Міністерство внутрішніх справ Кувейту заявило, що на світанку перехопило невизначену кількість безпілотників, спрямованих на цю невелику, багату на нафту країну.

Офіційно про пряме влучання по дипломатичній установі не повідомлялося.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль оголосили про початок масштабної воєнної операції проти Ірану, здійснивши сотні ударів по стратегічних цілях на території країни.

Під час однієї з атак, спрямованої на резиденцію в Тегерані, було вбито верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, а також низку високопоставлених командирів Корпусу вартових Ісламської революції.

У відповідь Тегеран розпочав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю, а також по американських військових об’єктах і територіях держав-союзників США на Близькому Сході, зокрема Катару, Бахрейну, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Кувейт
Новини
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою