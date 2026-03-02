Над посольством США в Кувейте поднялся черный дым после атак Ирана (фото)
Утром 2 марта над зданием американского посольства в Кувейте заметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По словам корреспондентов, дым был виден после серии атак, которые Иран совершил в богатом нефтью регионе Персидского залива в субботу. Перед этим в городе звучали сирены воздушной тревоги.
Посольство США в Кувейте не объявило об обстреле, но опубликовало предупреждение о безопасности, призывая людей держаться подальше.
"Существует постоянная угроза ракетных атак и атак беспилотников над Кувейтом. Не приходите в посольство", - говорится в заявлении.
Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что на рассвете перехватило неопределенное количество беспилотников, направленных на эту небольшую, богатую нефтью страну.
Официально о прямом попадании по дипломатическому учреждению не сообщалось.
BREAKING:- The Terra Post (@TheTerraPost) 2 марта 2026 г.
Дым поднимается из посольства США в Кувейте. pic.twitter.com/UTR4564box
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, осуществив сотни ударов по стратегическим целям на территории страны.
Во время одной из атак, направленной на резиденцию в Тегеране, был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.
В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля, а также по американским военным объектам и территориям государств-союзников США на Ближнем Востоке, в частности Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.