Над посольством США в Кувейте поднялся черный дым после атак Ирана (фото)

Понедельник 02 марта 2026 09:41
Над посольством США в Кувейте поднялся черный дым после атак Ирана (фото) Фото: над посольством США в Кувейте поднялся черный дым после атак Ирана (The Terra Post)
Автор: Ірина Глухова

Утром 2 марта над зданием американского посольства в Кувейте заметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам корреспондентов, дым был виден после серии атак, которые Иран совершил в богатом нефтью регионе Персидского залива в субботу. Перед этим в городе звучали сирены воздушной тревоги.

Посольство США в Кувейте не объявило об обстреле, но опубликовало предупреждение о безопасности, призывая людей держаться подальше.

"Существует постоянная угроза ракетных атак и атак беспилотников над Кувейтом. Не приходите в посольство", - говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что на рассвете перехватило неопределенное количество беспилотников, направленных на эту небольшую, богатую нефтью страну.

Официально о прямом попадании по дипломатическому учреждению не сообщалось.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, осуществив сотни ударов по стратегическим целям на территории страны.

Во время одной из атак, направленной на резиденцию в Тегеране, был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей Исламской революции.

В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля, а также по американским военным объектам и территориям государств-союзников США на Ближнем Востоке, в частности Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

