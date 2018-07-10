Под посольством Хорватии в Киеве прошла акция поддержки хорватских футболистов

Участники акции растянули под входом в посольство флаги Украины и Хорватии

Под посольством Хорватии в Киеве прошла акция в поддержку хорватских футболистов, а также граждан Хорватии, которые воюют в районе проведения ООС на Донбассе на стороне Украины. Об этом корреспондент РБК-Украина.

Организаторами акции выступила организация "Ветеранське братерство". Присоединились к ним сторонники партии "Национальный корпус" и участники "Национальных дружин". В акции приняли участие около 20 человек.

Участники акции растянули под входом в посольство флаги Украины и Хорватии, а также плакаты с надписями "Слава Украине" и словами поддержки для хорватов на хорватском языке. Акция продлилась 10 минут.

Фото: акция под посольством (РБК-Украина)

Напомним, после матча сборных Хорватии и России Домагой Вида и член хорватской делегации на чемпионате мира-2018 Огнен Вукоевич (оба ранее играли за киевское "Динамо") записали видеообращение, на котором Вида воскликнул: "Слава Украине!", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину", что вызвало негативную реакцию российской стороны.

ФИФА вынесла Виде предупреждение, а футболиста Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков. Также Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из делегации сборной на ЧМ-2018.

Украинцы вступились за Виду и Вукоевича, обвалив рейтинг страницы ФИФА в Facebook. Футбольная организация решила скрыть вкладку с оценками пользователей, к тому моменту она упала до 1,1 балла из пяти.

В свою очередь, Федерация футбола Украины (ФФУ) решила компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за видео со словами "Слава Украине".