Під посольством Хорватії в Києві пройшла акція підтримки хорватських футболістів

Учасники акції розгорнули під входом до посольства прапори України і Хорватії

Під посольством Хорватії в Києві пройшла акція в підтримку хорватських футболістів, а також громадян Хорватії, які воюють у районі проведення ООС на Донбасі на боці України. Про це кореспондент РБК-Україна.

Організаторами акції виступила організація "Ветеранське братерство". Приєдналися до них прихильники партії "Національний корпус" і учасники "Національних дружин". В акції взяли участь близько 20 чоловік.

Учасники акції розгорнули під входом до посольства прапори України і Хорватії, а також плакати з написами "Слава Україні" і словами підтримки для хорватів хорватською мовою. Акція тривала 10 хвилин.

Фото: акція під посольством (РБК-Україна)

Нагадаємо, після матчу збірних Хорватії та Росії Домагой Віда і член хорватської делегації на чемпіонаті світу-2018 Огнен Вукоєвич (обидва раніше грали за київське "Динамо") записали відеозвернення, на якому Віда вигукнув: "Слава Україні!", а Вукоєвич додав: "Це перемога за "Динамо" і за Україну", що викликало негативну реакцію російської сторони.

ФІФА винесла Віді попередження, а футболіста Вукоєвича оштрафувала на 15 тисяч швейцарських франків. Також Хорватський футбольний союз вивів Вукоєвича з делегації збірної на ЧС-2018.

Українці заступилися за Віду і Вукоєвича, обваливши рейтинг сторінки ФІФА в Facebook. Футбольна організація вирішив заховати вкладку з оцінками користувачів, до того моменту вона впала до 1,1 бала з п'яти.

У свою чергу, Федерація футболу України (ФФУ) вирішила компенсувати Огнену Вукоєвичу штраф, накладений на нього ФІФА за відео зі словами "Слава Україні".