Під посольством Білорусі в Києві почали палити фаєри, двоє затриманих

На демонстрації були присутні близько 30 осіб
У понеділок, 10 серпня, під посольством Білорусі в Києві почали палити фаєри та вигукувати патріотичні білоруські гасла. Поліція затримала двох учасників акції.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.
Так, на акцію прийшли близько 30 осіб. Вони закликали піти у відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Через деякий час на місце приїхала поліція. Між учасниками акції та силовиками сталася бійка, імовірно через спроби перших кинути невідомий предмет в будівлю посольства. В результаті були затримані дві людини.
Нагадаємо, днем раніше в Києві організували акцію підтримки демократичних виборів в Білорусі: прийшли та білоруси, які проживають у Києві, і українці, які хочуть підтримати сусідів.
Як повідомляло РБК-Україна, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, після яких почалися масові протести в містах країни.
Раніше ЦВК Білорусі оновила результати виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко випередив кандидата від опозиції Світлану Тіхановську на 70% голосів виборців.