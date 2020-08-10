ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під посольством Білорусі в Києві почали палити фаєри, двоє затриманих

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 18:46
Під посольством Білорусі в Києві почали палити фаєри, двоє затриманих
Фото з місця подій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

На демонстрації були присутні близько 30 осіб

У понеділок, 10 серпня, під посольством Білорусі в Києві почали палити фаєри та вигукувати патріотичні білоруські гасла. Поліція затримала двох учасників акції.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Так, на акцію прийшли близько 30 осіб. Вони закликали піти у відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Фото з місця подій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через деякий час на місце приїхала поліція. Між учасниками акції та силовиками сталася бійка, імовірно через спроби перших кинути невідомий предмет в будівлю посольства. В результаті були затримані дві людини.

Нагадаємо, днем раніше в Києві організували акцію підтримки демократичних виборів в Білорусі: прийшли та білоруси, які проживають у Києві, і українці, які хочуть підтримати сусідів.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, після яких почалися масові протести в містах країни.

Раніше ЦВК Білорусі оновила результати виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко випередив кандидата від опозиції Світлану Тіхановську на 70% голосів виборців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївБілорусьпосольство
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся