Посольство України у Відні закрилось на кілька днів через фейкове мінування

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у посольстві було проведено перевірку - вибухових пристроїв не виявлено. Однак австрійська поліція рекомендувала утриматися від відвідування будівлі.

Саме тому консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня.