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Посольство України у Відні закрилось на кілька днів через фейкове мінування

Фото: посольство України в Республіці Австрія (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 27 вересня, українське посольство у Відні отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Через це тимчасово припинено консульське обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Республіці Австрія у Facebook.

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у посольстві було проведено перевірку - вибухових пристроїв не виявлено. Однак австрійська поліція рекомендувала утриматися від відвідування будівлі.

Саме тому консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що напередодні Дня незалежності України низка судів отримала повідомлення про буцімто "замінування". Через це понад 10 судів у кількох областях були евакуйовані.

А ось 5 вересня повідомлялось, що нібито у Києві були масово "заміновані" школи. Однак у поліції заявили, що була інформація про "мінування" кількох навчальних закладів, але це не масовий характер.

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