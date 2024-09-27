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Посольство Украины в Вене закрылось на несколько дней из-за фейкового минирования

Фото: посольство Украины в Республике Австрия (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 27 сентября, украинское посольство в Вене получило уведомление о возможном минировании здания. Поэтому временно прекращено консульское обслуживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Австрия в Facebook.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в посольстве была проведена проверка - взрывные устройства не обнаружены. Однако австрийская полиция рекомендовала воздержаться от посещения здания.

Именно поэтому консульский отдел возобновит работу в понедельник, 30 сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, что накануне Дня независимости Украины ряд судов получили сообщение о якобы "заминировании". Поэтому более 10 судов в нескольких областях были эвакуированы.

А вот 5 сентября сообщалось, что якобы в Киеве были массово "заминированы" школы. Однако в полиции заявили, что была информация о "минировании" нескольких учебных заведений, но это не массовый характер.

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