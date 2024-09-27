Посольство Украины в Вене закрылось на несколько дней из-за фейкового минирования

Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, что накануне Дня независимости Украины ряд судов получили сообщение о якобы "заминировании". Поэтому более 10 судов в нескольких областях были эвакуированы.

А вот 5 сентября сообщалось, что якобы в Киеве были массово "заминированы" школы. Однако в полиции заявили, что была информация о "минировании" нескольких учебных заведений, но это не массовый характер.

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