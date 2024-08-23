До низки судів в регіонах України почали надходити повідомлення про замінування
Фото: замінування судів в Україні 23 серпня (ілюстративне фото GettyImages)
Сьогодні, 23 серпня, до низки судів у різних регіонах України почали надходити повідомлення про замінування. Проводиться масова евакуація з приміщень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судову владу України.
Так, стало відомо, що сьогодні про надходження повідомлень про замінування приміщень судових установ інформують:
- Житомирський апеляційний суд;
- Господарський суд Івано-Франківської області;
- Баштанського районного суду Миколаївської області;
- Білопільський районний суд Сумської області;
- Менський районний суд Чернігівської області;
- Сокирянський районний суд Чернівецької області;
- Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області;
- Чернівецький районний суд Вінницької області;
- Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
- Нововодолазький районний суд Харківської області;
- Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
- Великомихайлівський районний суд Одеської області
"Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи", - йдеться в повідомленні.
Окремо зазначається, що про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.
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