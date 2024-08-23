До низки судів в регіонах України почали надходити повідомлення про замінування

Сьогодні, 23 серпня, до низки судів у різних регіонах України почали надходити повідомлення про замінування. Проводиться масова евакуація з приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судову владу України.

Так, стало відомо, що сьогодні про надходження повідомлень про замінування приміщень судових установ інформують: Житомирський апеляційний суд;

Господарський суд Івано-Франківської області;

Баштанського районного суду Миколаївської області;

Білопільський районний суд Сумської області;

Менський районний суд Чернігівської області;

Сокирянський районний суд Чернівецької області;

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області;

Чернівецький районний суд Вінницької області;

Городенківський районний суд Івано-Франківської області;

Нововодолазький районний суд Харківської області;

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;

Великомихайлівський районний суд Одеської області "Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи", - йдеться в повідомленні. Окремо зазначається, що про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.