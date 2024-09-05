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У мережі пишуть про нібито масове "замінування" шкіл у Києві: що каже поліція

Київ, Четвер 05 вересня 2024 11:19
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У мережі пишуть про нібито масове "замінування" шкіл у Києві: що каже поліція Фото: у Києві "замінували" декілька шкіл 5 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Юрченко

У мережі заявили, що нібито у Києві були масово "заміновані" школи. Поліція підтверджує, що була інформація про "мінування" кількох навчальних закладів, але це не масовий характер.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у поліції Києва.

"Інформація така є і наразі вона відпрацьовується і перевіряється щодо тих місць, де повідомили про "замінування". Щодо кількості шкіл наразі інформації не маємо. Наразі відомо лише, що декілька шкіл нібито заміновано", - зазначили правоохоронці.

У поліції пояснили, що у разі надходження повідомлення, що визначена школа замінована, там проводиться евакуація.

Зараз на місцях працюють спеціальні служби.

Що цьому передувало

Зранку 5 вересня низка Telegram-каналів Києва заявила про "мінування" шкіл. При цьому пабліки стверджували, що це "масове замінування" навчальних закладів.

У мережі публікували відповідні кадри, на яких учнів евакуювали зі шкіл через інформацію про замінування.

Нагадаємо, напередодні Дня незалежності України низка судів отримала повідомлення про буцімто "замінування". Через це понад 10 судів у кількох областях були евакуйовані.

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