У мережі пишуть про нібито масове "замінування" шкіл у Києві: що каже поліція

У мережі заявили, що нібито у Києві були масово "заміновані" школи. Поліція підтверджує, що була інформація про "мінування" кількох навчальних закладів, але це не масовий характер.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у поліції Києва.

"Інформація така є і наразі вона відпрацьовується і перевіряється щодо тих місць, де повідомили про "замінування". Щодо кількості шкіл наразі інформації не маємо. Наразі відомо лише, що декілька шкіл нібито заміновано", - зазначили правоохоронці.

У поліції пояснили, що у разі надходження повідомлення, що визначена школа замінована, там проводиться евакуація.

Зараз на місцях працюють спеціальні служби.

Що цьому передувало

Зранку 5 вересня низка Telegram-каналів Києва заявила про "мінування" шкіл. При цьому пабліки стверджували, що це "масове замінування" навчальних закладів.

У мережі публікували відповідні кадри, на яких учнів евакуювали зі шкіл через інформацію про замінування.