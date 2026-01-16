Посольство України в Ірані призупинило роботу: деталі

Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупинило свою роботу.
Як пише РБК-Україна, про це повідомили у дипломатичному представництві.
У посольстві зазначили, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки. Дипломати наголошують: головний пріоритет зараз - захист життя та здоров’я громадян України.
Про відновлення роботи посольства, а також про подальші кроки і можливі зміни українців інформуватимуть додатково. Всі офіційні повідомлення будуть оприлюднені через перевірені канали зв’язку.
"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу. Про відновлення діяльності Посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", - сказано в офіційному повідомленні.
Українців, які перебувають на території Ірану, закликають уважно стежити за попередніми рекомендаціями, дотримуватися інструкцій з безпеки та уникати будь-яких ризикованих ситуацій.
У диппредставництві наголосили, що в умовах нестабільної обстановки важливо зберігати обережність і не наражати себе на небезпеку.
В Ірані зараз тривають наймасштабніші вулиці протести за багато років. Протестувальники вийшли на вулиці через економічну кризу, падіння курсу валюти, високі ціни та соціальні проблеми.
Сутички з силовиками не вщухають, а кількість загиблих та поранених щодня зростає.
Раніше було фіційно підтверджено 648 загиблих під час наймасштабніших протестів проти режиму аятол у Ірані. Однак пізніше деякі джерела заявили про те, що під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб.
При цьому що влада Ірану стверджує, що ситуація в країні стабілізована та перебуває під повним контролем.