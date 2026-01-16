RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Посольство Украины в Иране приостановило работу: детали

Иллюстративное фото: протесты в Иране (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостановило свою работу.

В посольстве отметили, что это решение принято из соображений безопасности. Дипломаты отмечают: главный приоритет сейчас - защита жизни и здоровья граждан Украины.

О возобновлении работы посольства, а также о дальнейших шагах и возможных изменениях украинцев будут информировать дополнительно. Все официальные сообщения будут обнародованы через проверенные каналы связи.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу. О возобновлении деятельности Посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", - сказано в официальном сообщении.

Украинцев, находящихся на территории Ирана, призывают внимательно следить за предварительными рекомендациями, соблюдать инструкции по безопасности и избегать любых рискованных ситуаций.

В диппредставительстве подчеркнули, что в условиях нестабильной обстановки важно сохранять осторожность и не подвергать себя опасности.

 

Ситуация в Иране

В Иране сейчас продолжаются самые масштабные улицы протесты за много лет. Протестующие вышли на улицы из-за экономического кризиса, падения курса валюты, высоких цен и социальных проблем.

Столкновения с силовиками не утихают, а количество погибших и раненых ежедневно растет.

Ранее было фициально подтверждено 648 погибших во время самых масштабных протестов против режима аятолл в Иране. Однако позже некоторые источники заявили о том, что во время протестов могли погибнуть около 12 тысяч человек.

При этом что власти Ирана утверждают, что ситуация в стране стабилизирована и находится под полным контролем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран