Посольство України в Ірані призупинило роботу: деталі

Іран, П'ятниця 16 січня 2026 20:08
Посольство України в Ірані призупинило роботу: деталі Ілюстративне фото: протести в Ірані (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупинило свою роботу.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили у дипломатичному представництві.

У посольстві зазначили, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки. Дипломати наголошують: головний пріоритет зараз - захист життя та здоров’я громадян України.

Про відновлення роботи посольства, а також про подальші кроки і можливі зміни українців інформуватимуть додатково. Всі офіційні повідомлення будуть оприлюднені через перевірені канали зв’язку.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу. Про відновлення діяльності Посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", - сказано в офіційному повідомленні.

Українців, які перебувають на території Ірану, закликають уважно стежити за попередніми рекомендаціями, дотримуватися інструкцій з безпеки та уникати будь-яких ризикованих ситуацій.

У диппредставництві наголосили, що в умовах нестабільної обстановки важливо зберігати обережність і не наражати себе на небезпеку.

Ситуація в Ірані

В Ірані зараз тривають наймасштабніші вулиці протести за багато років. Протестувальники вийшли на вулиці через економічну кризу, падіння курсу валюти, високі ціни та соціальні проблеми.

Сутички з силовиками не вщухають, а кількість загиблих та поранених щодня зростає.

Раніше було фіційно підтверджено 648 загиблих під час наймасштабніших протестів проти режиму аятол у Ірані. Однак пізніше деякі джерела заявили про те, що під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб.

При цьому що влада Ірану стверджує, що ситуація в країні стабілізована та перебуває під повним контролем.

