Посольство України в Ірані призупинило роботу: деталі

Як пише РБК-Україна , про це повідомили у дипломатичному представництві .

У посольстві зазначили, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки. Дипломати наголошують: головний пріоритет зараз - захист життя та здоров’я громадян України.

Про відновлення роботи посольства, а також про подальші кроки і можливі зміни українців інформуватимуть додатково. Всі офіційні повідомлення будуть оприлюднені через перевірені канали зв’язку.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу. Про відновлення діяльності Посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", - сказано в офіційному повідомленні.

Українців, які перебувають на території Ірану, закликають уважно стежити за попередніми рекомендаціями, дотримуватися інструкцій з безпеки та уникати будь-яких ризикованих ситуацій.

У диппредставництві наголосили, що в умовах нестабільної обстановки важливо зберігати обережність і не наражати себе на небезпеку.