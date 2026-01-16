ua en ru
Посольство Украины в Иране приостановило работу: детали

Иран, Пятница 16 января 2026 20:08
Посольство Украины в Иране приостановило работу: детали Иллюстративное фото: протесты в Иране (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостановило свою работу.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

В посольстве отметили, что это решение принято из соображений безопасности. Дипломаты отмечают: главный приоритет сейчас - защита жизни и здоровья граждан Украины.

О возобновлении работы посольства, а также о дальнейших шагах и возможных изменениях украинцев будут информировать дополнительно. Все официальные сообщения будут обнародованы через проверенные каналы связи.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу. О возобновлении деятельности Посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", - сказано в официальном сообщении.

Украинцев, находящихся на территории Ирана, призывают внимательно следить за предварительными рекомендациями, соблюдать инструкции по безопасности и избегать любых рискованных ситуаций.

В диппредставительстве подчеркнули, что в условиях нестабильной обстановки важно сохранять осторожность и не подвергать себя опасности.

Ситуация в Иране

В Иране сейчас продолжаются самые масштабные улицы протесты за много лет. Протестующие вышли на улицы из-за экономического кризиса, падения курса валюты, высоких цен и социальных проблем.

Столкновения с силовиками не утихают, а количество погибших и раненых ежедневно растет.

Ранее было фициально подтверждено 648 погибших во время самых масштабных протестов против режима аятолл в Иране. Однако позже некоторые источники заявили о том, что во время протестов могли погибнуть около 12 тысяч человек.

При этом что власти Ирана утверждают, что ситуация в стране стабилизирована и находится под полным контролем.

