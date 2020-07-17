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Посольство Украины в США прокомментировало убийство военного медика на Донбассе

Вашингтон, Пятница 17 июля 2020 04:24
Посольство Украины в США прокомментировало убийство военного медика на Донбассе
Фото: погибший медик (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Ильин действовал в соответствии с международными требованиями

Убитый на Донбассе военный медик действовал в соответствии с международным гуманитарным правом. У него были все необходимые медицинские знаки.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в США.

Дипломаты обращают внимание на то, что угроза российской агрессии остается серьезной.

"Николай Ильин, военный медик, который был убит российскими войсками на Донбассе при эвакуации солдата. У него были все необходимые медицинские знаки и он действовал в соответствии с международным гуманитарным правом.
Его смерть должна напомнить нам, насколько серьезна и жестока угроза российской агрессии", - говорится в заявлении.

Напомним, 13 июля на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

После этого в ЕС заявили, что убийство военного медика на Донбассе является нарушением Россией минских договоренностей и нормандского формата переговоров.

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