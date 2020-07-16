Госдеп США отреагировал на убийство военного медика на Донбассе

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Помпео осудил российскую агрессию в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео осудил жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе. Таким образом он отреагировал на убийство военного медика на Донбассе.

Об этом Помпео заявил во время брифинга.

Держескретар отметил, что украинцы в войне на Донбассе погибают в борьбе за демократию.

"Я хочу выразить глубокую скорбь Соединенных Штатов из-за сообщения об убийстве украинского военного медика. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жесткой агрессии, возглавляемыми Россией силами на Донбассе, и отдаем дань уважения украинцам, которые были убиты и ранены в борьбе за их демократию", - заявил Помпео.

Напомним, 13 июля на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

После этого в ЕС заявили, что убийство военного медика на Донбассе является нарушением Россией минских договоренностей и нормандского формата переговоров.

Кроме того, США в ОБСЕ заявили, что России пора перейти к реальным действиям для урегулирования ситуации на Донбассе.