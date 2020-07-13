На Донбассе во время обстрела погиб военный медик, еще двое получили ранения

Фото: эвакуация военного (facebook.com pressjfo news 3)

Группа эвакуации получила подтверждение режима "тишины", однако боевики обстреляли ее

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный медик. Он пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками, получив подтверждение режима "тишины", не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время оккупанты открыли огонь на поражение из стрелкового оружия.

"Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование.

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм. Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ относительно их эвакуации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, погибли двое военных.