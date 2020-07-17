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Посольство України в США прокоментувало вбивство військового медика на Донбасі

Вашингтон, П'ятниця 17 липня 2020 04:24
Посольство України в США прокоментувало вбивство військового медика на Донбасі
Фото: загиблий медик (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Ільїн діяв у відповідності з міжнародними вимогами

Убитий на Донбасі військовий медик діяв згідно з міжнародним гуманітарним правом. У нього були всі необхідні медичні знаки.

Про це йдеться в заяві посольства України в США.

Дипломати звертають увагу на те, що загроза російської агресії залишається серйозною.

"Микола Ільїн, військовий медик, який був убитий російськими військами на Донбасі при евакуації солдата. У нього були всі необхідні медичні знаки і він діяв у відповідності з міжнародним гуманітарним правом.
Його смерть має нагадати нам, наскільки серйозна і жорстока загроза російської агресії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 13 липня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

Після цього у ЄС заявили, що вбивство військового медика на Донбасі є порушенням Росією мінських домовленостей і нормандського формату переговорів.

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