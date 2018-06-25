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Посольство Украины в РФ обратилось к ФСБ и Москальковой по вопросу визита омбудсмена к Сенцову

НовостиПолитика    25.06.2018 - 17:44
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова сообщила, что жизнь Сенцова, Балуха, Клыха и Кольченко находится под угрозой

Посольство Украины в Российской Федерации (РФ) обратилось к Федеральной службе безопасности (ФСБ) России и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно визита уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к политзаключенным. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен.

"Посольство Украины в РФ обратилось к Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной службе исполнения наказания РФ и к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой предоставить мне возможность первоочередного визита к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и Александру Кольченко", - написала она.

По словам Денисовой, состояние здоровья и жизни указанных политзаключенных находится под угрозой.

 

Посольство Украины в РФ обратилось к Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной службы исполнения наказания РФ и к...

Опубликовано Людмилой Денисовой Понедельник, 25 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова просит Москалькову рассмотреть ранее отправленные письма по политзаключенным.

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Теги публикации: Российская Федерация, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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