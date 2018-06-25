Посольство України у РФ звернулося до ФСБ та Москалькової щодо візиту омбудсмена до Сенцова

Денісова повідомила, що життя Сенцова, Балуха, Клиха та Кольченка знаходиться під загрозою

Посольство України у Російській Федерації (РФ) звернулося до Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії та російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо візиту уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової до політв'язнів. Про це у Facebook повідомила український омбудсмен.

"Посольство України у РФ звернулося до Федеральної служби безпеки РФ, Федеральної служби виконання покарання РФ та до Уповноваженого з прав людини у РФ з проханням надати мені можливість першочергового візиту до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка", - написала вона.

За словами Денісової, стан здоров’я та життя вказаних політв'язнів знаходиться під загрозою.

Посольство України у РФ звернулося до Федеральної служби безпеки РФ, Федеральної служби виконання покарання РФ та до... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова просит Москалькову розглянути раніше відправлені листи щодо політв'язнів.