Денісова просит Москалькову розглянути раніше відправлені листи щодо політв'язнів

На листи, які раніше направляла Денісова російському омбудсменові, Росія ніяк не відреагувала

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова направила омбудсмену Російської Федерації (РФ) Тетяні Москальковій звернення з проханням невідкладно розглянути раніше надіслані листи щодо візитів до українських політв’язнів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого ВРУ з прав людини.

"Мною було направлено 23 червня 2018 року на Вашу адресу лист №1-1788/18, у якому я запропонувала Вам два розроблених мною плани щодо нашого з Вами взаємного відвідання громадян України та РФ, які утримуються у пенітенціарних установах України та РФ", - йдеться у зверненні Денісової до Москалькової.

За словами омбудсмена, в продовження до вказаного звернення вона також направила лист №1-1789/18 від 23 червня 2018 року, у якому висловила готовність сприяти представникам дипломатичних установ РФ в Україні у відвіданні однієї особи із раніше наданого Тетяною Москальковою списку громадян, які тримаються у пенітенціарних установах на території України.

"Враховуючи відсутність Вашої реакції на вказані листи, а також необхідність виконання домовленостей президента України Петра Порошенко та президента РФ Володимира Путіна, прошу Вас невідкладно розглянути вказані листи і повідомити мене про прийняте Вами рішення", - наголошує Денісова у зверненні.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова закликала голову делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні сприяти візитам представників організації до українського політв'язня Олега Сенцова.