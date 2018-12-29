Посольство Украины в Британии призывает РФ демилитаризировать Азовское море

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Россия разместила в Азовском море сотню кораблей

Посольство Украины в Великобритании призывает Россию прекратить блокирование Азовского моря для украинских кораблей и судов, направляющихся в украинские порты. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

Кроме того, дипломатическая миссия Украины в Британии сообщила, что сейчас Россия разместила большую часть своего Черноморского флота в Азовском море. Общее количество кораблей - 100, в том числе 40 военных кораблей.

В то же время в то же время у Украины есть два военных корабля и две лодки.

"Россия должна прекратить милитаризацию Азовского моря и обеспечить беспрепятственное прохождение украинских кораблей через Керченский пролив", - призвали в посольстве.

Напомним, на сегодня все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряка заявили следствию, что являются военнопленными.

Как заявил недавно министр обороны Степан Полторак Украина не откажется от своего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права.