Посольство Украины в Британии призывает РФ демилитаризировать Азовское море

Россия разместила в Азовском море сотню кораблей
Посольство Украины в Великобритании призывает Россию прекратить блокирование Азовского моря для украинских кораблей и судов, направляющихся в украинские порты. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.
Кроме того, дипломатическая миссия Украины в Британии сообщила, что сейчас Россия разместила большую часть своего Черноморского флота в Азовском море. Общее количество кораблей - 100, в том числе 40 военных кораблей.
В то же время в то же время у Украины есть два военных корабля и две лодки.
"Россия должна прекратить милитаризацию Азовского моря и обеспечить беспрепятственное прохождение украинских кораблей через Керченский пролив", - призвали в посольстве.
Напомним, на сегодня все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряка заявили следствию, что являются военнопленными.
Как заявил недавно министр обороны Степан Полторак Украина не откажется от своего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права.