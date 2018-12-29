Посольство України в Британії закликає РФ демілітаризувати Азовське море

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Росія розмістила в Азовському морі сотню кораблів

Посольство України у Великобританії закликає Росію припинити блокування Азовського моря для українських кораблів і суден, що прямують в українські порти. Про це повідомила прес-служба посольства в Twitter.

Крім того, дипломатична місія України в Британії повідомила, що зараз Росія розмістила більшу частину свого Чорноморського флоту в Азовському морі. Загальна кількість кораблів - 100, у тому числі 40 військових кораблів.

У той же час в той же час в України є два військових кораблі і два човни.

"Росія повинна припинити мілітаризацію Азовського моря і забезпечити безперешкодне проходження українських кораблів через Керченську протоку", - закликали в посольстві.

Нагадаємо, на сьогодні всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військові моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Як заявив нещодавно міністр оборони Степан Полторак Україна не відмовиться від свого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права.