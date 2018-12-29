ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Посольство України в Британії закликає РФ демілітаризувати Азовське море

Новини » Суспільство    29.12.2018 - 03:55
Посольство України в Британії закликає РФ демілітаризувати Азовське море
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Росія розмістила в Азовському морі сотню кораблів

Посольство України у Великобританії закликає Росію припинити блокування Азовського моря для українських кораблів і суден, що прямують в українські порти. Про це повідомила прес-служба посольства в Twitter.

Крім того, дипломатична місія України в Британії повідомила, що зараз Росія розмістила більшу частину свого Чорноморського флоту в Азовському морі. Загальна кількість кораблів - 100, у тому числі 40 військових кораблів.

У той же час в той же час в України є два військових кораблі і два човни.

"Росія повинна припинити мілітаризацію Азовського моря і забезпечити безперешкодне проходження українських кораблів через Керченську протоку", - закликали в посольстві.

Посольство України в Британії закликає РФ демілітаризувати Азовське море

Нагадаємо, на сьогодні всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військові моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Як заявив нещодавно міністр оборони Степан Полторак Україна не відмовиться від свого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права.

ФСБ посилить тиск на українських моряків в період свят, - адвокат Макрон та Меркель вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків
Новини України морякивмс Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся