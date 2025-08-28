Посольство США засудило російські удари по Києву і нагадало позицію Трампа

Посольство США в Україні засудило російські удари по Києву в ніч на 28 серпня та нагадало слова президента США Дональда Трампа про обов'язок обох сторін докладати зусиль для досягнення переговорного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США у соцмережі X .

"Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення", - йдеться у заяві.

Американське посольство зазначило, що удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, вночі 28 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.

За останніми даними, внаслідок ворожого удару по Києву загинула 21 людина.

