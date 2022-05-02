Посольство США возобновляет работу в Украине

Львов посетила временно поверенная в делах США Кристина Квин. Посольство Штатов возобновляет свою работу в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Квин во время брифинга.

По словам временно поверенной в делах США, они планируют некоторое время ездить из Польши в Украину. Потом останутся во Львове, а уже к концу месяца - вернутся в Киев.

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