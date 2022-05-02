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Посольство США відновлює роботу в Україні

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Понеділок 02 травня 2022 14:47
Посольство США відновлює роботу в Україні Фото: посольство США відновлює роботу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До Львова завітала тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. Посольство Штатів відновлює свою роботу в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Квін під час брифінгу.

За словами тимчасово повіреної у справах США, вони планують деякий час їздити з Польщі до України. Потім залишаться у Львові, а вже до кінця місяця - повернуться до Києва.

Війна Росії проти України триває шістдесят вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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