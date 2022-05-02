Посольство США відновлює роботу в Україні
Фото: посольство США відновлює роботу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
До Львова завітала тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. Посольство Штатів відновлює свою роботу в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Квін під час брифінгу.
За словами тимчасово повіреної у справах США, вони планують деякий час їздити з Польщі до України. Потім залишаться у Львові, а вже до кінця місяця - повернуться до Києва.
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