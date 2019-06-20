Посольство США требует расследования убийства журналиста Комарова

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В Посольстве США выразили соболезнования из-за смерти журналиста

Посольство США в Украине ожидает тщательного расследования нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

В Посольстве США выразили соболезнования из-за смерти журналиста.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции заявили, что разгласят часть материалов уголовного дела в отношении убийства черкасского журналиста. В настоящее время у следствия три основные версии убийства Комарова - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.

Напомним, Комарова жестоко избили 4 мая 2019 года в Черкассах. Тогда в полиции сообщили, что открыли уголовное производство за частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Сегодня стало известно о смерти журналиста Вадима Комарова.