Полиция придаст огласке часть материалов дела об убийстве журналиста Комарова

Фото: Сергей Князев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Материалы разгласят для поиска убийц Комарова

Глава Национальной полиции Сергей Князев анонсировал, что полиция придаст огласке часть материалов уголовного дела об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

По словам Князева, наиболее опытные следователи и оперативники Нацполиции оказывают практическую и методическую помощь Главному правлению Нацполиции в Черкасской области с целью установления всех причастных к этому преступлению.

Он подчеркнул, что оперативники обратились к следователям для получения разрешения на разглашение части материалов уголовного производства. Поэтому в ближайшее время правоохранители планируют обратиться к журналистам за помощью в идентификации личности преступника.

"В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотоработы лиц, причастных к этому правонарушению - для того, чтобы мы могли идентифицировать как можно скорее правонарушителей", - сказал глава Нацполиции.

Князев заверил, что НПУ приложит максимум усилий для того, чтобы это преступление не осталось в разряде нераскрытых.

Напомним, ранее пресс-секретарь полиции Черкасс Дмитрий Грищенко сообщил, что у следствия есть три основные версии убийства журналиста Вадима Комарова, который умер после жестокого избиения.

Как писало РБК-Украина ранее, Вадим Комаров, который находился в коме после избиения 4 мая, умер. Стоит отметить, что глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко подчеркивал, что единственная версия покушения - профессиональная деятельность журналиста.

Так, Комарова жестоко избили 4 мая в Черкассах. Тогда в полиции сообщили, что открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В 2016 году журналиста пытались застрелить.