Посольство США требует расследование обстрела телеканала "112"

Фото: последствия обстрела здания телеканала (112.ua)

В посольстве отметили, что физическое нападение на журналистов недопустимы

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине требуют тщательного расследования обстрела здания телеканала "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что физическое нападение на представителей СМИ недопустимы.

"Физические нападения на журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала "112", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ночью 13 июля неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". По информации правоохранительных органов, происществие случилось около 4 часов ночи. Отмечается, что правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Напомним, телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", в котором рассказывается о "гражданском конфликте" на Донбассе. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что осуществит проверку фильма на присутствие элементов пропаганды.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко предостерег "112 Украина" от показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" с президентом России Владимиром Путиным и председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.