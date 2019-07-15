ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посольство США требует расследование обстрела телеканала "112"

Новости » Политика    15.07.2019 - 21:40
Посольство США требует расследование обстрела телеканала "112"
Фото: последствия обстрела здания телеканала (112.ua)

В посольстве отметили, что физическое нападение на журналистов недопустимы

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине требуют тщательного расследования обстрела здания телеканала "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что физическое нападение на представителей СМИ недопустимы.

"Физические нападения на журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала "112", -  говорится в сообщении. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ночью 13 июля неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина". По информации правоохранительных органов, происществие случилось около 4 часов ночи. Отмечается, что правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Напомним, телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", в котором рассказывается о "гражданском конфликте" на Донбассе. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что осуществит проверку фильма на присутствие элементов пропаганды.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко предостерег "112 Украина" от показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" с президентом России Владимиром Путиным и председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

СБУ допросила генпродюсера NewsOne из-за телемоста Обстрел телеканала "112 Украина": появилось видео
Новости Украины Соединенные Штаты Америкителеканалы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь