Посольство США вимагає розслідування обстрілу телеканалу "112"

Фото: наслідки обстрілу будівлі телеканалу (112.ua)

У посольстві зазначили, що фізичний напад на журналістів неприпустимі

У посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні вимагають ретельного розслідування обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби посольства Facebook.

У посольстві зазначили, що фізичний напад на представників ЗМІ неприпустимі.

"Фізичні напади на журналістів або офіси будь-яких медіа неприпустимі. Ми сподіваємося на ретельне розслідування недавнього нападу на офіс телеканалу "112", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві вночі 13 липня невідомий вистрілив з гранатомета в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". За інформацією правоохоронних органів, происществие сталося близько 4 години ночі. Відзначається, що правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт.

Нагадаємо, телеканал "112 Україна" анонсував показ фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", в якому розповідається про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявив, що здійснить перевірку фільму на присутність елементів пропаганди.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко застеріг "112 Україна" від показу фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" з президентом Росії Володимиром Путіним і головою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.