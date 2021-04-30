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Посольство США в России сократит штат на 75%

Автор: Анастасия Рокитна

Посольство США в России сократит штат на 75%. Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг.

Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Штат посольства сокращают в связи с запретом на наем иностранных граждан. Количество консульских услуг сокращают из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.

Диппредставительство также приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.

Отметим, в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.

В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

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