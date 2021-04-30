Посольство США в России сократит штат на 75%
Посольство США в России сократит штат на 75%. Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг.
Штат посольства сокращают в связи с запретом на наем иностранных граждан. Количество консульских услуг сокращают из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.
"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.
Диппредставительство также приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.
Отметим, в Государственном департаменте США пока не знают, приняла ли Россия предложение о встрече Байдена и Путина.
В то же время в Кремле заявляли, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.