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Посольство США в Росії скоротить штат на 75%

Новость на русском → Москва, П'ятниця 30 квітня 2021 10:53
Посольство США в Росії скоротить штат на 75% Фото: штат Посольства США в Росії скоротять (facebook.com/russia.usembassy)
Автор: Анастасія Рокитна

Посольство США в Росії скоротить штат на 75%. Також з 12 травня буде скорочено кількість консульських послуг.

Про це повідомляє прес-служба диппредставництва.

Штат посольства скорочують у зв'язку із забороною на наймання іноземних громадян. Кількість консульських послуг скорочують через введені обмеження щодо співробітників.

"Ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусили нас скоротити наш штат співробітників консульства на 75%, і будемо намагатися запропонувати громадянам США якомога більше сервісів", - йдеться в повідомленні.

Диппредставництво також призупиняє розгляд документів на видачу віз для недипломатичних поїздок.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Однак агресивні дії Москви матимуть наслідки.

Зазначимо, в Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Водночас у Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

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