Посольство США призвало усилить работу по разминированию Донбасса

Посольство США в Украине призвало усилить работу по разминированию территорий на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства.

Также дипломаты призвали Россию обеспечить выполнение минских соглашений.

"СММ ОБСЕ работает в опасных условиях, перед угрозами наземных мин и преследований со стороны контролируемых Россией сил. Мы призываем продвигать вперед усилия по разминированию территорий, и призываем Россию выполнить Минские обязательства", - говорится в сообщении.

Обращение посольства посвященное вторым годовщине смерти гражданина США Джозефа Стоуна, который подорвался на мине, работая в составе СММ ОБСЕ на Донбассе.

"Сегодня мы чтим память гражданина США Джозефа Стоуна, медика из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который погиб два года назад при исполнении служебных обязанностей на востоке Украины", - говорится в Twitter.

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан призвал к полному разминирования на Донбассе. Более 56 гражданских лиц погибли, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин с тех пор, как два года назад погиб Джозеф Стоун

РБК-Украина писло, что в течение 2018 года на Донбассе было обезврежено более 24 тысяч 700 единиц взрывоопасных предметов.