"Манчестер Сити" готов побить свой трансферный рекорд

Фото: Родри (atleticodemadrid.com)

"Горожане" готовы купить Родри из "Атлетико" за 70 млн евро

"Манчестер Сити" летом намерен обновить свой трансферный рекорд приобретением полузащитника "Атлетико" Родри. Об этом сообщает The Telegraph.

Спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн уже несколько раз просматривал Родри в нынешнем сезоне. Отмечается, что 22-летний футболист должен стать долгосрочной заменой Фернандиньо. В "Ман Сити" хотят оформить трансфер уже к старту предсезонной подготовки к следующему сезону.

"Атлетико" готов отпустить испанского игрока только за 70 млн евро (60,6 млн фунтов), которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Поэтому если сделка состоится, то полузащитник станет самым дорогим приобретением "Манчестер Сити". Пока что им остается Рияд Марез, который был куплен прошлым летом из "Лестер Сити" за 60 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Родри провел 42 матча за мадридский клуб, в которых забил два мяча.

Напомним, нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович близок к переходу в мадридский "Реал".