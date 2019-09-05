Посольство США приветствует запуск антикоррупционного суда в Украине

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В США ожидают, что суд будет честным и независимым

Посольство США в Украине приветствует запуск Высшего антикоррупционного суда в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В США ожидают, что суд будет честным и независимым.

"Поздравляем Украину с сегодняшним успешным запуском Высшего антикоррупционного суда. Мы поддерживаем чаяния украинского народа на то, что суд будет честным и независимым и укреплять верховенство права в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, представительство Европейского союза в Украине также поддержало запуск работы Высшего антикоррупционного суда, который состоялся 5 сентября.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске работы Высшего антикоррупционного суда. Также глава государства подчеркнул, что работе ВАКС помогут на законодательном уровне и пообещал помощь для наказания топ-чиновников.

Напомним, во время собрания судей избран председатель Высшего антикоррупционного суда Украины - Елена Танасевич. Судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.