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Посольство США вітає запуск антикорупційного суду в Україні

Новини » Політика    05.09.2019 - 14:37
Посольство США вітає запуск антикорупційного суду в Україні
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У США очікують, що суд буде добросовісним та незалежним

Посольство США в Україні привітало запуск Вищого антикорупційного суду в Україні. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

У США очікують, що суд буде добросовісним та незалежним.

"Вітаємо Україну з сьогоднішнім успішним запуском Вищого антикорупційного суду. Ми підтримуємо сподівання українського народу на те, що суд буде добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представництво Європейського союзу в Україні також підтримало запуск роботи Вищого антикорупційного суду, який відбувся 5 вересня.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також глава держави наголосив, що роботі ВАКС допоможуть на законодавчому рівні та пообіцяв допомогу для покарання топ-чиновників.

Нагадаємо, під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України - Олену Танасевич. Судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.

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