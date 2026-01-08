Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями

Загроза нової атаки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що дуже важливо реагувати на повітряні тривоги і постійно спускатися в укриття.

За його словами, російські окупанти можуть провести новий масований удар по Україні вже сьогодні, 8 січня, вночі.

Він уточнив, що ворог хоче скористатися негодою - в Україну прийшло різке похолодання.

Зокрема, вже завтра, 9 січня, у Києві очікується до 10 градусів морозу. На цьому тлі енергетики в столиці перейшли на посилений режим роботи.

Також завтра в Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. ДТЕК уже їх опублікував. Світло можуть відключати і поза графіками, оскільки через негоду можливі аварії.