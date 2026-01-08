UA

Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями

Ілюстративне фото: Росія може завдати по Україні масованого удару (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може завдати по Україні нового масованого удару в найближчі кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", - ідеться в повідомленні.

Дипломатичне відомство рекомендує:

  • заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги.
  • завантажити на мобільний телефон надійний застосунок для оповіщення про повітряну тривогу;
  • негайно сховатися при оголошенні повітряної тривоги.
  • стежити за місцевими ЗМІ для отримання термінових новин і бути готовими скоригувати свої плани;
  • мати запаси води, їжі та медикаментів;
  • у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок українських посадових осіб та екстрених служб.

Загроза нової атаки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що дуже важливо реагувати на повітряні тривоги і постійно спускатися в укриття.

За його словами, російські окупанти можуть провести новий масований удар по Україні вже сьогодні, 8 січня, вночі.

Він уточнив, що ворог хоче скористатися негодою - в Україну прийшло різке похолодання.

Зокрема, вже завтра, 9 січня, у Києві очікується до 10 градусів морозу. На цьому тлі енергетики в столиці перейшли на посилений режим роботи.

Також завтра в Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. ДТЕК уже їх опублікував. Світло можуть відключати і поза графіками, оскільки через негоду можливі аварії.

