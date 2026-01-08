RU

Посольство США предупредило об угрозе удара по Украине в ближайшие дни

Иллюстративное фото: Россия может нанести по Украине массированный удар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", - сказано в сообщении. 

Дипломатическое ведомство рекомендует:

  • заранее определить места укрытий до объявления воздушной тревоги.
  • загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге;
  • немедленно укрыться при объявлении воздушной тревоги.
  • следить за местными СМИ для получения срочных новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;
  • иметь запасы воды, еды и медикаментов;
  • в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям украинских должностных лиц и экстренных служб.

Угроза новой атаки

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что очень важно реагировать на воздушные тревоги и постоянно спускаться в укрытие.

По его словам, российские оккупанты могут провести новый массированный удар по Украине уже сегодня, 8 января, ночью.

Он уточнил, что враг хочет воспользоваться непогодой - в Украину пришло резкое похолодание.

В частности, уже завтра, 9 января, в Киеве ожидается до 10 градусов мороза. На этом фоне энергетики в столице перешли на усиленный режим работы.

Также завтра в Киеве продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. ДТЭК уже их опубликовал. Свет могут отключать и вне графиков, поскольку из-за непогоды возможны аварии.

