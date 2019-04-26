Посольство США дало советы своим гражданам в случае минирования в Украине

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Посольство США отмечает рост случаев минирования общественных мест в Украине

Посольство США в Украине дало советы своим гражданам в случае минирования общественных мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

В представительстве США отметили рост числа анонимных звонков о минировании аэропортов, правительственных зданий и станций метро в Украине.

Гражданам США советуют следовать местным инструкциям правоохранительных органов, а также следить за информацией официальных пресс-служб.

Также предупреждают о присутствии правоохранителей на месте происшествия, а также о перекрытии улиц и обысках.

Напомним, сегодня полиции сообщили о минировании аэропорта "Киев" им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзала, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Позже информация о "минировании" Рады не подтвердилась.

Отметим, последний месяц было несколько сообщений о заминировании аэропортов в Киеве. Последнее было вчера, 25 апреля. В дежурную часть Соломянского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". Полиция проверила информацию и не нашла взрывчатки.