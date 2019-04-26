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Посольство США дало поради своїм громадянам в разі мінування в Україні

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 16:49
Посольство США дало поради своїм громадянам в разі мінування в Україні
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Посольство США відзначає зростання випадків мінування громадських місць в Україні

Посольство США в Україні дало поради своїм громадянам у разі мінування громадських місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

У представництві США відзначили зростання числа анонімних дзвінків про замінування аеропортів, урядових будівель і станцій метро.

Громадянам США радять дотримуватися місцевих інструкцій правоохоронних органів, а також стежити за інформацією офіційних прес-служб.

Також попереджають про присутність правоохоронців на місці події, а також про перекриття вулиць і обшуки.

Нагадаємо, сьогодні поліції повідомили про мінування аеропорту "Київ" їм.Сікорського , Південного та Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу, Верховної Ради і Кабміну. Пізніше інформація про "замінування" Ради не підтвердилася.

Відзначимо, останній місяць було кілька повідомлень про замінування аеропортів у Києві. Останнє було вчора, 25 квітня. У чергову частину Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Поліція перевірила інформацію і не знайшла вибухівки.

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