Посольство США обеспокоено ухудшением состояния здоровья Сенцова

США требуют освободить украинского политзаключенного

В посольстве Соединенных Штатов Америки (США) выразили обеспокоенность ухудшением состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в колонии в Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в Twitter.

В частности, в дипломатическом представительстве Соединенных Штатов в Украине считают, что Россия способна освободить украинского политзаключенного. Также подчеркнули, что Сенцов ни в чем не виноват.

"Мы обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которое ухудшается. Россия может и должна освободить этого невиновного мужчину немедленно", - завили в посольстве.

Отметим, Олег Сенцов, который отбывает 20-летнее лишение свободы в российской колонии строгого режима в Лабытнанги, голодает уже 89 дней.

Напомним, как сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, украинский политзаключенный Олег Сенцов на самом деле выглядит хуже, чем на фото, которые обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. В частности, фотографию Сенцова сделал по просьбе омбудсмана Российской Федерации Татьяны Москалькової омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак. "Но снимок передает не все - на самом деле он выглядит еще хуже...Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот", - прокомментировал адвокат.

Добавим, что 10 августа 2018 года у незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги был консилиум при участии врачей из местной больницы. Перед тем адвокат Сенцова Наталья Добрева обратилась в Министерство юстиции России с просьбой перевести украинца в больницу Симферополя.

Заметим, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос заключенного в России украинского кинорежиссера Сенцова с президентом РФ Владимиром Путиным. Детали разговора пока не уточняются.