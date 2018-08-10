У Сенцова зібрався консиліум із запрошенням лікарів з місцевої лікарні

У Сенцова був багатогодинний консиліум із запрошенням лікарів з місцевої лікарні

У незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова в колонії в Лабитнангі був консиліум за участі лікарів з місцевої лікарні. Про це повідомила російський журналіст Вікторія Івлєва в Facebook.

"За повідомленням єпископа Григорія Міхнова-Вайтенко (єпископ Апостольської православної церкви, який намагається відвідати Сенцова - ред.), який як і раніше знаходиться в Лабитнангі, Олег живий. Сьогодні у нього був багатогодинний консиліум із запрошенням лікарів з місцевої лікарні", - написала вона.

За її словами, в суботу і неділю побачення по розпорядку колонії заборонені, але "єпископ не залишає надії потрапити до Олега на початку тижня, якщо за вихідні дні не станеться якогось неймовірного дива".

Нагадаємо, раніше адвокат українця Дмитро Дінзе повідомив, що в Сенцова зараз третя затяжна криза. Крім того, Дінзе повідомив, що Сенцов не збирається припиняти голодування, він п'є мінімальну кількість медичної суміші і воду. Зараз вага Сенцова вже знизився до 70 кілограм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат Сенцова Наталія Добрева просить Міністерство юстиції Росії перевести українця в лікарню Сімферополя. Так, український омбудсмен зверталася до російського колеги з проханням перевести Сенцова в лікарню Москви.